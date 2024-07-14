Крупный КПП на границе Белоруссии и Литвы не пропускает транспорт в ЕС
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Об этом информирует белорусский Госпогранкомитет.
Отмечается, что в литовском пункте пропуска «Мядининкай» есть проблемы в работе программного обеспечения.
Из-за этого сопредельной стороной по техническим причинам временно приостановлено оформление транспорта, следующего в Литву.
12 июля министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что открытие КПП на российско-финской границе зависит от ситуации с безопасностью.