Крупный КПП на границе Белоруссии и Литвы не пропускает транспорт в ЕС

Оформление транспорта на въезд в Литву из Белоруссии приостановили на КПП из-за сбоев в работе программного обеспечения на литовской стороне.

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Об этом информирует белорусский Госпогранкомитет. Отмечается, что в литовском пункте пропуска «Мядининкай» есть проблемы в работе программного обеспечения. Из-за этого сопредельной стороной по техническим причинам временно приостановлено оформление транспорта, следующего в Литву. 12 июля министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что открытие КПП на российско-финской границе зависит от ситуации с безопасностью.