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МВД Белоруссии пресекло мероприятие неонацистов под Пинском

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МВД Белоруссии пресекло под Пинском мероприятие неонацистов, 11 человек привлечены к административной ответственности.
МВД Белоруссии пресекло мероприятие неонацистов под Пинском
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в Telegram-канале.

«В настоящее время 11 граждан привлечены к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие организовали два жителя Пинского района, одному из которых 42, второму — 41 год.

Ранее МВД России объявило в розыск одного из организаторов нефункционирующего экстремистского формирования «Погоня» из Белоруссии Вадима Прокопьева, вербовавшего и обучающего боевиков.

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