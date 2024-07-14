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American Thinker: конфликт на Украине вошёл в критическую стадию

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Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернётся отчаянными решениями Киева и его союзников.

Такое мнение в статье для портала American Thinker выразил старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский. 

«Сейчас конфликт достиг критической стадии, когда отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки», — сказал он.

При этом Марковский добавил, что у НАТО «заканчиваются» варианты.

Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков выразил предположение, что главное сражение на Украине может произойти в конце лета.

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