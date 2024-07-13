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Эрдоган заявил, что приложит усилия для прекращения украинского конфликта

Эрдоган: конфликт на Украине выгоден «только торговцам войной»

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Турция будет прилагать все усилия, чтобы прекратить украинский конфликт, однако Анкара пока не видит перспектив разрешения ситуации мирным путём, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что приложит усилия для прекращения украинского конфликта
  • AP
  • © Ahmad Al-Rubaye

«С сожалением признаю, что пока не наблюдается сильного желания завершить конфликт в ближайшее время», — сказал глава государства в Университете национальной обороны республики.

Кровопролитие выгодно «только торговцам войной» и вредит обоим соседям Турции, подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее турецкий президент выступил за возобновление стамбульского процесса по Украине.

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