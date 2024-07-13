Эрдоган заявил, что приложит усилия для прекращения украинского конфликта
Эрдоган: конфликт на Украине выгоден «только торговцам войной»
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- © Ahmad Al-Rubaye
«С сожалением признаю, что пока не наблюдается сильного желания завершить конфликт в ближайшее время», — сказал глава государства в Университете национальной обороны республики.
Кровопролитие выгодно «только торговцам войной» и вредит обоим соседям Турции, подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее турецкий президент выступил за возобновление стамбульского процесса по Украине.