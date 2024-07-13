Подполье: в пригороде Одессы уничтожен склад с боекомплектом
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«У Сопротивления есть данные о том, что после нескольких прилётов в Южный порт Одессы британцы, которые обучали украинских диверсантов, переместились со всем хозяйством в сторону Чабанки», — заявил он РИА Новости.
По его словам, очевидцы в Одессе указывают, что даже спустя 15 минут после прилёта наблюдается продолжающаяся мощная детонация в районе Чабанки.
В сторону удара едут пожарные и кареты скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошёл взрыв.