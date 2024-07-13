Подполье: в пригороде Одессы уничтожен склад с боекомплектом

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об уничтожении в пригороде Одессы Чабанка склада ВСУ с боекомплектом, в район которого могли передислоцироваться британцы, обучающие украинских диверсантов.

«У Сопротивления есть данные о том, что после нескольких прилётов в Южный порт Одессы британцы, которые обучали украинских диверсантов, переместились со всем хозяйством в сторону Чабанки», — заявил он РИА Новости.

По его словам, очевидцы в Одессе указывают, что даже спустя 15 минут после прилёта наблюдается продолжающаяся мощная детонация в районе Чабанки.

В сторону удара едут пожарные и кареты скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошёл взрыв.