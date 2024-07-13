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Рогов: французских солдат в Запорожской области называют шаромыжниками

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французских наёмников в Запорожской области называют шаромыжниками.
Рогов: французских солдат в Запорожской области называют шаромыжниками
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Как он отметил РИА Новости, данное наименование французов имеет исторические корни. 

«Французских солдат и наёмников называют «шаромыжники». Это нарицательное слово имеет исторические корни и уходит в 1812 год, когда французские войска напали на Российскую империю и были повержены», — указал Рогов.

Он уточнил, что это связано с тем, что французские наёмники во время побега из России в 1812 году часто пытались жить за чужой счёт и даже опускались до уровня попрошаек. Подобное поведение вызывало у местных сильное презрение.

По мнению Рогова, в настоящий момент президент Франции Эммануэль Макрон вновь намерен «насытить русские земли шаромыжниками».

Ранее первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев заявил, что свыше 700 иностранных граждан, участвовавших в боевом конфликте на украинской территории в составе ВСУ, обвиняются в наёмничестве.

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