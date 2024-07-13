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В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ повреждено 13 домов

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Пять частных домов разрушено, 13 повреждено в Белгородской области из-за обстрелов и атак с помощью дронов за сутки.
В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ повреждено 13 домов
  • РИА Новости

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 30 боеприпасов в ходе шести обстрелов, а также десять беспилотников», — заявил он.

Ранее стало известно, что дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями.

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