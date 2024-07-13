В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ повреждено 13 домов
- РИА Новости
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 30 боеприпасов в ходе шести обстрелов, а также десять беспилотников», — заявил он.
Ранее стало известно, что дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями.