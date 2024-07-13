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Расчёт «Града» уничтожил до 15 солдат ВСУ на правом берегу Днепра

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Расчёт РСЗО БМ-21 «Град» российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил на правой стороне Днепра на Херсонском направлении подразделение украинской армии численностью в полвзвода личного состава.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, «Град» получил ориентировку цели от российских разведчиков.

Отмечается, что боевая машина выдвинулась на временную огневую позицию на переднем краю фронта и быстро отработала по переданным расчёту координатам. В процессе стрельбы в режиме реального времени была произведена дополнительная корректировка огня. 

Ранее группировка «Север» ликвидировала до 215 бойцов ВСУ.

Также артиллеристы Западной группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

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