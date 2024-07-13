Расчёт «Града» уничтожил до 15 солдат ВСУ на правом берегу Днепра
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, «Град» получил ориентировку цели от российских разведчиков.
Отмечается, что боевая машина выдвинулась на временную огневую позицию на переднем краю фронта и быстро отработала по переданным расчёту координатам. В процессе стрельбы в режиме реального времени была произведена дополнительная корректировка огня.
Ранее группировка «Север» ликвидировала до 215 бойцов ВСУ.
Также артиллеристы Западной группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ.