Расчёт РСЗО БМ-21 «Град» российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил на правой стороне Днепра на Херсонском направлении подразделение украинской армии численностью в полвзвода личного состава.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, «Град» получил ориентировку цели от российских разведчиков.

Отмечается, что боевая машина выдвинулась на временную огневую позицию на переднем краю фронта и быстро отработала по переданным расчёту координатам. В процессе стрельбы в режиме реального времени была произведена дополнительная корректировка огня.

Ранее группировка «Север» ликвидировала до 215 бойцов ВСУ.

Также артиллеристы Западной группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ.