В Херсонской области введут пропускной режим

В Херсонской области во всех округах прифронтовой зоны для гражданских лиц поэтапно до 31 августа введут пропускной режим.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он заявил, что с 1 августа на территории Каховского округа доступ гражданских лиц в 15-километровую зону будет осуществляться исключительно по пропускам.

«До 31 августа это правило будет поочередно распространено на все округа 15-километровой зоны», — написал Сальдо в Telegram-канале.

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