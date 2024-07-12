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В Херсонской области введут пропускной режим

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В Херсонской области во всех округах прифронтовой зоны для гражданских лиц поэтапно до 31 августа введут пропускной режим.
В Херсонской области введут пропускной режим
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он заявил, что с 1 августа на территории Каховского округа доступ гражданских лиц в 15-километровую зону будет осуществляться исключительно по пропускам.

«До 31 августа это правило будет поочередно распространено на все округа 15-километровой зоны», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Ранее пятеро детей пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это намеренным терактом против детей.

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