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Боец Скобарь: отряд ВС России подготовил штурм острова на Днепре

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Отряду бойца с позывным Скобарь удалось подготовить штурм острова на Днепре, несмотря на то что их лодка нарвалась на мину ВСУ и рации, попав в воду, перестали работать.
Боец Скобарь: отряд ВС России подготовил штурм острова на Днепре
  • РИА Новости

Боец Скобарь рассказал RT, что, пока одна группа пыталась связаться с командованием, другая отвлекала на себя огонь украинских солдат и внимание вражеских FPV-дронов.

Два дня бойцы находились по пояс в воде, но в итоге смогли дождаться подкрепления, эвакуироваться и передать в штаб информацию о позициях противника.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России с 6 по 12 июля нанесли 39 ударов высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по военным объектам Украины.

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