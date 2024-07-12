Боец Скобарь: отряд ВС России подготовил штурм острова на Днепре

Отряду бойца с позывным Скобарь удалось подготовить штурм острова на Днепре, несмотря на то что их лодка нарвалась на мину ВСУ и рации, попав в воду, перестали работать.

Боец Скобарь рассказал RT, что, пока одна группа пыталась связаться с командованием, другая отвлекала на себя огонь украинских солдат и внимание вражеских FPV-дронов.

Два дня бойцы находились по пояс в воде, но в итоге смогли дождаться подкрепления, эвакуироваться и передать в штаб информацию о позициях противника.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России с 6 по 12 июля нанесли 39 ударов высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по военным объектам Украины.