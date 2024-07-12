В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении промпредприятия в Никопольском районе.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Повреждено промышленное предприятие. Там произошло возгорание», — указал Лысак.

Других подробностей чиновник не привёл.

Ранее взрывы произошли в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины.