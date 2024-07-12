В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении промпредприятия в Никопольском районе.
- AP
Об этом он написал в своём Telegram.
«Повреждено промышленное предприятие. Там произошло возгорание», — указал Лысак.
Других подробностей чиновник не привёл.
Ранее взрывы произошли в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины.
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