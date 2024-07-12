Экс-генерал Кривонос: ВСУ могут взлетать на F-16 с дороги вместо аэродромов

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что украинские военные могут использовать обычные дороги вместо аэродромов для поднятия в воздух истребителей F-16.

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».

«Все украинские дороги, все автострады должны быть подготовлены по системе, как это, например, существует в той же Швеции... Шведские автодороги — это сплошной аэродром», — заявил он.

По его словам, данная система усложняет обнаружение самолётов и удары по ним, так как «на каждом участке в 50 км есть площадки для ожидания, площадки для приземления».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности начать диалог о поставках Украине боеприпасов для истребителей F-16.