Экс-генерал Кривонос: ВСУ могут взлетать на F-16 с дороги вместо аэродромов
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Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».
«Все украинские дороги, все автострады должны быть подготовлены по системе, как это, например, существует в той же Швеции... Шведские автодороги — это сплошной аэродром», — заявил он.
По его словам, данная система усложняет обнаружение самолётов и удары по ним, так как «на каждом участке в 50 км есть площадки для ожидания, площадки для приземления».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности начать диалог о поставках Украине боеприпасов для истребителей F-16.