RT в Telegram
Подпишись

Прошедших реабилитацию участников СВО привлекают к подготовке военных

Короткая ссылка
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров заявил, что прошедших реабилитацию участников СВО привлекают к подготовке военнослужащих на полигонах.
Прошедших реабилитацию участников СВО привлекают к подготовке военных
  • РИА Новости

По его словам, ветераны боевых действий активно помогают войскам и даже после восстановления вновь по контракту идут в армию и отправляются в зону СВО. Некоторые при этом помогают в обучении новых бойцов.

«Мы привлекаем на всех полигонах, у нас даже еженедельный отчёт по этому поводу есть, сколько мы привлекли из госпиталей, из мест реабилитации или кто находится в отпуске ребят, которые имеют опыт», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, речь идёт о самых разных родах войск: снайперы, наводчики, пулеметчики и т. д.

«Мы их привлекаем на занятия, потому что очень важная социальная тема, когда боец, который получил ранение, рассказывает, как он в той или иной ситуации себя вёл. Это хорошая практика», — отметил замминистра.

Ранее Евкуров сообщил, что Министерство обороны России начало поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить