Прошедших реабилитацию участников СВО привлекают к подготовке военных

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров заявил, что прошедших реабилитацию участников СВО привлекают к подготовке военнослужащих на полигонах.

По его словам, ветераны боевых действий активно помогают войскам и даже после восстановления вновь по контракту идут в армию и отправляются в зону СВО. Некоторые при этом помогают в обучении новых бойцов.

«Мы привлекаем на всех полигонах, у нас даже еженедельный отчёт по этому поводу есть, сколько мы привлекли из госпиталей, из мест реабилитации или кто находится в отпуске ребят, которые имеют опыт», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, речь идёт о самых разных родах войск: снайперы, наводчики, пулеметчики и т. д.

«Мы их привлекаем на занятия, потому что очень важная социальная тема, когда боец, который получил ранение, рассказывает, как он в той или иной ситуации себя вёл. Это хорошая практика», — отметил замминистра.

Ранее Евкуров сообщил, что Министерство обороны России начало поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами.