RT в Telegram
Подпишись

Пострадавший при атаке в Шебекине ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии

Короткая ссылка
Один из раненных во время атаки беспилотников ВСУ в Шебекине ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии.
Пострадавший при атаке в Шебекине ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передаёт ТАСС.

«Один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь», — сказал он. 

По его словам, врачи провели телемедицинские консультации с федеральными специалистами.

Ранее стало известно, что двое из пяти детей, пострадавших в результате атаки украинских дронов, находятся в тяжёлом состоянии, их оперируют.

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки из-за атаки ВСУ ранения получили 30 жителей региона, один человек погиб. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить