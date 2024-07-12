Пострадавший при атаке в Шебекине ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии
- РИА Новости
Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передаёт ТАСС.
«Один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь», — сказал он.
По его словам, врачи провели телемедицинские консультации с федеральными специалистами.
Ранее стало известно, что двое из пяти детей, пострадавших в результате атаки украинских дронов, находятся в тяжёлом состоянии, их оперируют.
По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки из-за атаки ВСУ ранения получили 30 жителей региона, один человек погиб.