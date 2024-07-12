Пострадавший при атаке в Шебекине ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии

Один из раненных во время атаки беспилотников ВСУ в Шебекине ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии.

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передаёт ТАСС.

«Один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь», — сказал он.

По его словам, врачи провели телемедицинские консультации с федеральными специалистами.

Ранее стало известно, что двое из пяти детей, пострадавших в результате атаки украинских дронов, находятся в тяжёлом состоянии, их оперируют.

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки из-за атаки ВСУ ранения получили 30 жителей региона, один человек погиб.