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На подконтрольной ВСУ Херсонщине повреждён объект критической инфраструктуры

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На подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждён объект критической инфраструктуры, заявил назначенный Украиной глава областной военной администрации Александр Прокудин.
На подконтрольной ВСУ Херсонщине повреждён объект критической инфраструктуры
  • © ГСЧС Украины

«Попали в объект критической инфраструктуры, (а также. — RT) газопровод», — сообщил он.

Ранее сигналы воздушной тревоги сработали в пяти регионах Украины.

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