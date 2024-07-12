На подконтрольной ВСУ Херсонщине повреждён объект критической инфраструктуры

На подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждён объект критической инфраструктуры, заявил назначенный Украиной глава областной военной администрации Александр Прокудин.

«Попали в объект критической инфраструктуры, (а также. — RT) газопровод», — сообщил он.

Ранее сигналы воздушной тревоги сработали в пяти регионах Украины.