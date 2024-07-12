Марочко: командование ВСУ перебросило солдат под Кременную для ударов по мирным
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
«Целью таких ударов является запугивание населения», — пояснил Марочко.
Отмечается, что в данный момент украинские военнослужащие запускают БПЛА на указанном направлении в пределах 20 км от линии боевого соприкосновения, но не исключается факт применения более продвинутых БПЛА с радиусом действия свыше 100 км.
Ранее ВС России освободили населённый пункт Восход в ДНР.