Марочко: командование ВСУ перебросило солдат под Кременную для ударов по мирным

Командование ВСУ перебросило группу солдат на Сватовско-Кременское направление, чтобы наносить удары БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Целью таких ударов является запугивание населения», — пояснил Марочко.

Отмечается, что в данный момент украинские военнослужащие запускают БПЛА на указанном направлении в пределах 20 км от линии боевого соприкосновения, но не исключается факт применения более продвинутых БПЛА с радиусом действия свыше 100 км.

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