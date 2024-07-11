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ВСУ атаковали дронами автомобили в Борисовском районе Белгородской области

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Украинские военные атаковали дронами два автомобиля в Борисовском районе Белгородской области, пострадали два человека.
ВСУ атаковали дронами автомобили в Борисовском районе Белгородской области
  • AP

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Байцуры — Грузское дроном атакован движущийся служебный автомобиль, принадлежащий сельскохозяйственному предприятию. Ранен водитель. Мужчина с контузией самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ», — написал он в Telegram.

Кроме того, в селе Богун-Городок ВСУ дроном атаковали движущийся по дороге автомобиль, водитель пострадал.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ дронами-камикадзе атаковали село Андрейковичи.

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