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Forbes: Россия находит слабые места в ПВО Украины и уничтожает её авиацию

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Российские войска находят слабые места в ПВО Украины и массово уничтожают её авиацию.
Forbes: Россия находит слабые места в ПВО Украины и уничтожает её авиацию
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Forbes. 

«Пользуясь брешами в украинской противовоздушной обороне, российская армия стала чаще запускать беспилотники над украинскими аэродромами и наносить по ним удары ракетами «Искандер», — сообщает издание.

Так, по данным Forbes, за 28 месяцев Украина потеряла по меньшей мере 28 истребителей МиГ-29, а некоторые из переданных Польшей и Словакией самолётов оказались непригодными для полётов. 

Издание констатирует, что Украина больше нуждается в средствах ПВО, чем в новых истребителях. 

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что истребители F-16 должны как можно скорее появиться на Украине.

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