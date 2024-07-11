Forbes: Россия находит слабые места в ПВО Украины и уничтожает её авиацию

Российские войска находят слабые места в ПВО Украины и массово уничтожают её авиацию.

Об этом пишет Forbes.

«Пользуясь брешами в украинской противовоздушной обороне, российская армия стала чаще запускать беспилотники над украинскими аэродромами и наносить по ним удары ракетами «Искандер», — сообщает издание.

Так, по данным Forbes, за 28 месяцев Украина потеряла по меньшей мере 28 истребителей МиГ-29, а некоторые из переданных Польшей и Словакией самолётов оказались непригодными для полётов.

Издание констатирует, что Украина больше нуждается в средствах ПВО, чем в новых истребителях.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что истребители F-16 должны как можно скорее появиться на Украине.