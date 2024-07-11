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Гуцул: Молдавия становится центром международных криминальных разборок

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Молдавия становится центром международных криминальных разборок, заявила глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул.
Гуцул: Молдавия становится центром международных криминальных разборок
  • РИА Новости

«Молдавия становится центром международных криминальных разборок, но силы правоохранительной системы брошены только на борьбу с оппозицией. По улицам Кишинёва происходит стрельба и заказные убийства, а власти арестовывают ни в чём не повинных пожилых людей и помещают их в СИЗО», — написала Гуцул в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Кишинёве киллер застрелил мужчину. Как уточняет Sputnik Молдова, убитый — член турецко-британского бандформирования, он прибыл в Молдавию с Украины как беженец.

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