Молдавия становится центром международных криминальных разборок, заявила глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул.

«Молдавия становится центром международных криминальных разборок, но силы правоохранительной системы брошены только на борьбу с оппозицией. По улицам Кишинёва происходит стрельба и заказные убийства, а власти арестовывают ни в чём не повинных пожилых людей и помещают их в СИЗО», — написала Гуцул в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Кишинёве киллер застрелил мужчину. Как уточняет Sputnik Молдова, убитый — член турецко-британского бандформирования, он прибыл в Молдавию с Украины как беженец.