FT: на Украине планируют привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч заключённых

Киев намерен мобилизовать примерно 15 тысяч человек из числа заключённых, пишет газета Financial Times.

О планах украинских властей рассказал министр юстиции страны Денис Малюська в интервью изданию.

Он отметил, что на первом этапе в ряды ВСУ должны вступить примерно пять тысяч заключённых. Затем это число может увеличиться втрое.

Малюська добавил, что командиры украинской армии уже посещали тюрьмы, чтобы найти будущих солдат.

По его словам, более пяти тысяч человек из мест лишения свободы подали прошение вступить в ВСУ. Многих уже выпустили и отправили в учебные центры. Они будут направлены на передовую к концу лета, заявил министр.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харьковскую область прибыли мобилизованные граждане Украины из числа осуждённых.