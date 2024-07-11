Пять БПЛА нейтрализовано над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями
Пять беспилотников было уничтожено и перехвачено за ночь над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Ступинском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего в сторону столицы.
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