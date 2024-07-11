Пять БПЛА нейтрализовано над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями

Пять беспилотников было уничтожено и перехвачено за ночь над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Ступинском городском округе была отражена атака беспилотника, летевшего в сторону столицы.