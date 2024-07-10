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В подполье сообщили об ударе по складу БПЛА ВСУ в Николаевской области

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по складу БПЛА и боеприпасов рядом с железнодорожным вокзалом в Вознесенске.
В подполье сообщили об ударе по складу БПЛА ВСУ в Николаевской области
  • РИА Новости

«Из Вознесенска сообщили: прилетело возле «Памира» — это торговый центр (со. — RT) строительными материалами, рядом с ж/д вокзалом. Склад стройматериалов — бизнес местного мэра Величко», — цитирует его РИА Новости.

Лебедев уточнил, что по меньшей мере одно здание было заполнено БПЛА и разными боеприпасами. По его словам, был ранен мэр города.

Также сообщалось, что ВС России ударили по терминалу с техникой ВСУ в Запорожской области.

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