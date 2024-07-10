Подполье: при ударе в Одесской области погибли британские наёмники
- РИА Новости
Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на одесских коллег.
«Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», — заявил он.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили секретный склад в порту Черноморска в Одесской области.
Оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч также рассказал, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, кричат в радиоэфире о потерях и раненых.