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Подполье: при ударе в Одесской области погибли британские наёмники

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В результате удара по порту Черноморска в Одесской области погибли британские наёмники.
Подполье: при ударе в Одесской области погибли британские наёмники
  • РИА Новости

Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на одесских коллег.

«Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили секретный склад в порту Черноморска в Одесской области.

Оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч также рассказал, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, кричат в радиоэфире о потерях и раненых.

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