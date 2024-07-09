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СБУ задержала людей по подозрению в похищении денег со счетов погибших военных

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СБУ задержала в Днепропетровске группу людей, подозреваемых в похищении денежных средств со счетов погибших военнослужащих ВСУ.
СБУ задержала людей по подозрению в похищении денег со счетов погибших военных
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, фигуранты дела привлекли к преступной схеме сотрудника областного бюро судмедэкспертизы, который похищал карты и мобильные телефоны доставленных в морг солдат ВСУ.

Через телефоны подозреваемые переводили деньги погибших на собственные счета. Также они оформляли онлайн-кредиты до того, как финансовые учреждения получали информацию о гибели реальных владельцев счетов.

Подозреваемые присвоили себе почти 1,5 млн гривен ($36,8 тыс.).

«Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех пятерых участников «схемы», — пишет пресс-служба.

Ранее СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины, якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского.

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