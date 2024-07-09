Захарова отреагировала на слова Пугачёвой об ударах по целям в Киеве
Захарова заявила, что «Бог без советов Пугачёвой разберётся» в ситуации в Киеве
- РИА Новости
Пугачёва, комментируя падение, предположительно, украинской противоракеты на детскую больницу, написала: «Бог терпелив, но всему есть предел». Комментарии к своему посту она закрыла.
Мария Захарова прокомментировала слова артистки.
«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачёвой разберётся — не Тимошка, видит немножко», — заявила дипломат.
Как подчеркнула Захарова ранее, многочисленные свидетели подтвердили, что одна из западных ракет NASAMS угодила в строение на территории детской больницы в Киеве.
По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, есть все основания считать, что противоракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по украинскому военному заводу. То, что это именно ракета ПВО, видно на фотографиях и видео, подчеркнул дипломат.