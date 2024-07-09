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Замглавы Минобороны Евкуров: боевой экипировки в зоне СВО достаточно

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Боевая экипировка для всех бойцов соответствует необходимым стандартам, её достаточно, заявил в программе «Соловьёв LIVE» замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.
Замглавы Минобороны Евкуров: боевой экипировки в зоне СВО достаточно
  • © РИА Новости / Алексей Ерешко

«На сегодняшний день та же боевая экипировка — что каски, что бронежилеты — они соответствуют всем стандартам, бойцы их получают. Их, самое главное, достаточно на всех солдат во всех группировках», — цитирует его ТАСС.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов ранее провёл совещание с помощником президента России Алексеем Дюминым о поставках беспилотников и обучению их использованию в воинских частях.

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