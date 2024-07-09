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Аэропорт Волгограда ограничил приём и отправку самолётов после атаки БПЛА

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После атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область в аэропорту Волгограда ограничили приём и отправку самолётов.
Аэропорт Волгограда ограничил приём и отправку самолётов после атаки БПЛА
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. 

«Из-за ограничений, введённых в регионе на использование воздушного пространства, рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов», — передаёт ТАСС. 

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области была пресечена атака украинских беспилотников.

Из-за падения их обломков загорелась подстанция «Фролово» и нефтебаза в Калаче-на-Дону.

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