Аэропорт Волгограда ограничил приём и отправку самолётов после атаки БПЛА
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Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Из-за ограничений, введённых в регионе на использование воздушного пространства, рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов», — передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области была пресечена атака украинских беспилотников.
Из-за падения их обломков загорелась подстанция «Фролово» и нефтебаза в Калаче-на-Дону.