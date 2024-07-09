Аэропорт Волгограда ограничил приём и отправку самолётов после атаки БПЛА

После атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область в аэропорту Волгограда ограничили приём и отправку самолётов.

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Из-за ограничений, введённых в регионе на использование воздушного пространства, рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов», — передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области была пресечена атака украинских беспилотников.

Из-за падения их обломков загорелась подстанция «Фролово» и нефтебаза в Калаче-на-Дону.