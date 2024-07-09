Cпециалисты изучают элемент системы управления и наведения Storm Shadow

Российские специалисты изучают элемент системы управления и наведения Storm Shadow.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инженера, специалиста по работе с вооружением.

Он рассказал, что извлечена аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции.

По его словам, также проводится детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей.

«Это необходимые работы для обезвреживания», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что отечественные специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow.