Cпециалисты изучают элемент системы управления и наведения Storm Shadow
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инженера, специалиста по работе с вооружением.
Он рассказал, что извлечена аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции.
По его словам, также проводится детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей.
«Это необходимые работы для обезвреживания», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что отечественные специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow.