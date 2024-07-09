Слуцкий: США не стесняются назвать себя соучастниками преступлений Украины

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома о том, что ВСУ наносят удары по Крыму американскими ракетами ATACMS.

«Верх цинизма: Белый дом признал, что ВСУ бьют по Крыму американскими ракетами ATACMS, и назвал эти удары «крайне эффективными», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, «США, по сути, не стесняются назвать себя прямыми соучастниками преступлений киевского режима».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США фактически закрепляют за собой статус пособника терроризма, потакая планам ВСУ наносить удары по регионам России.

Он отметил, что правительство США осознаёт, что жертвами атак со стороны ВСУ могут стать в первую очередь мирные жители.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил, что Киев решает наносить удары по гражданским объектам после получения разрешения от Запада.

8 июля в Минобороны России сообщили, что пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми ВСУ атаковали Севастополь 23 июня, были уничтожены.