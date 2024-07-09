Антонов: США умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО
Его заявление опубликовано в Telegram-канале посольства России в США.
Антонов подчеркнул, что в Вашингтоне лицемерно умалчивают о том, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался ракетой ПВО Украины.
Он добавил, что российская сторона не впервые наблюдает, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Россию.
Ранее в Минобороны России заявили, что заявления украинских политиков об «умышленном» ракетном ударе армии России по гражданским объектам в Киеве являются ложными.