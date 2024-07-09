В Соединённых Штатах умалчивают о том, что в киевскую больницу попала ракета ПВО Украины, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Его заявление опубликовано в Telegram-канале посольства России в США.

Антонов подчеркнул, что в Вашингтоне лицемерно умалчивают о том, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался ракетой ПВО Украины.

Он добавил, что российская сторона не впервые наблюдает, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Россию.

Ранее в Минобороны России заявили, что заявления украинских политиков об «умышленном» ракетном ударе армии России по гражданским объектам в Киеве являются ложными.