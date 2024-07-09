В Ростовской области горят трансформаторы на электроподстанции из-за атаки ВСУ

В Ростовской области загорелись два трансформатора на электроподстанции в результате атаки ВС Украины, сообщил глава региона Василий Голубев.

В Telegram он заявил, что около двух часов ночи в регионе началась массированная атака БПЛА. Силы ПВО уничтожили несколько десятков целей в различных районах.

Из-за атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции.

Кроме того, в Ростове-на-Дону на месте падения остатков беспилотников произошло возгорание сухой растительности, пожар потушили.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб в результате удара украинских военных по Белгороду.