В Ростовской области горят трансформаторы на электроподстанции из-за атаки ВСУ
Над Ростовской областью уничтожено несколько десятков БПЛА
В Telegram он заявил, что около двух часов ночи в регионе началась массированная атака БПЛА. Силы ПВО уничтожили несколько десятков целей в различных районах.
Из-за атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции.
Кроме того, в Ростове-на-Дону на месте падения остатков беспилотников произошло возгорание сухой растительности, пожар потушили.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб в результате удара украинских военных по Белгороду.