RT в Telegram
Подпишись

В Ростовской области горят трансформаторы на электроподстанции из-за атаки ВСУ

Над Ростовской областью уничтожено несколько десятков БПЛА

Короткая ссылка
В Ростовской области загорелись два трансформатора на электроподстанции в результате атаки ВС Украины, сообщил глава региона Василий Голубев.

В Telegram он заявил, что около двух часов ночи в регионе началась массированная атака БПЛА. Силы ПВО уничтожили несколько десятков целей в различных районах.

Из-за атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции.

Кроме того, в Ростове-на-Дону на месте падения остатков беспилотников произошло возгорание сухой растительности, пожар потушили.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб в результате удара украинских военных по Белгороду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить