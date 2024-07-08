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Четыре человека пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

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Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Четыре человека пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Ранены четверо мирных жителей: двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, ещё двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что число погибших при обстреле села Никольского в Белгородской области возросло до трёх.

Также средства ПВО армии России сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.

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