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РИА Новости: в подконтрольной Киеву части Часова Яра остаются мирные жители

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Мирные жители остаются в подконтрольной Киеву части Часова Яра, за который идут бои в Донбассе.

Об этом рассказал командир штурмовой группы 200-й бригады Ленинградского военного округа ВС России с позывным Кучер.

По его словам, сейчас большую часть времени жители проводят в подвалах и очень редко выбираются на поверхность.

«Да, мы их идентифицируем по дронам (при воздушной разведке. — RT) и сразу начинаем узнавать, есть ли возможность какая-то к ним туда подобраться и их эвакуировать», — цитирует военного РИА Новости.

Ранее ВС России полностью освободили район Новый в Часовом Яре.

Также ВС России освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР.

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