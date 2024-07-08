РИА Новости: в подконтрольной Киеву части Часова Яра остаются мирные жители
Об этом рассказал командир штурмовой группы 200-й бригады Ленинградского военного округа ВС России с позывным Кучер.
По его словам, сейчас большую часть времени жители проводят в подвалах и очень редко выбираются на поверхность.
«Да, мы их идентифицируем по дронам (при воздушной разведке. — RT) и сразу начинаем узнавать, есть ли возможность какая-то к ним туда подобраться и их эвакуировать», — цитирует военного РИА Новости.
Ранее ВС России полностью освободили район Новый в Часовом Яре.
Также ВС России освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР.