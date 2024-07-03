Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по пригороду Гуляйполя в Запорожской области, где ВСУ хранят технику.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Населённый пункт Гуляйполе получил несколько ракет РСЗО, артобстрелы и удары БПЛА. Один из ударов пришёлся в пригород Железнодорожное», — рассказал Лебедев.

По его словам, там расположена нефтебаза и несколько заводов, которые украинские военные используют для хранения техники и временной дислокации личного состава.

Ранее армия России поразила базу батальона «Кракен»*, находящуюся в пригороде Харькова.

* «Кракен» — запрещённая в России организация.