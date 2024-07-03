Пленный: военные ВСУ в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортёре

Украинские военные во время боя в Часовом Яре раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортёре.

Об этом рассказал командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев, сдавшийся в плен после этого ЧП.

По его словам, это произошло во время штурма ВС России здания, в котором находилось его подразделение.

Гриднев отметил, что бойцы нацбата «Кракен»*, которые должны были его прикрывать, вышли из боя, а сам пленный как командир группы запросил подкрепление, однако российские военные поразили его на подходе, после чего была вызвана эвакуационная машина.

«Всё так быстро произошло... Я не видел, но говорят, парень хотел оббежать её. И просто его «мотолыгой» переехали», — цитирует пленного РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у тяжелораненых солдат ВСУ нелегально вырезают органы и продают на чёрном рынке.

Также сообщалось, что «Кракен»* бежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей.

* «Кракен» — запрещённая в России организация.