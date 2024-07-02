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Политолог Скачко прокомментировал решение Всемирного банка изменить статус Украины

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Украинский политолог Владимир Скачко прокомментировал сообщение о том, что Всемирный банк перевёл Украину в категорию стран с доходом выше среднего.
Политолог Скачко прокомментировал решение Всемирного банка изменить статус Украины
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Украина сейчас нуждается в политической поддержке, поэтому я бы не искал реальной экономической составляющей под решением Всемирного банка. Видимо, таким образом Запад решил повысить привлекательность государства», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, Всемирному банку важно показать, что Украина якобы развивается и крепнет.

«А обычным людям приходится очень и очень непросто: настоящий уровень доходов населения стабильно снижается», — отметил эксперт.

Он добавил, что в нынешней ситуации оценивать страну с точки зрения привычных экономических подходов невозможно.

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