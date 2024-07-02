Кимаковский: более 40% территории ДНР ещё не освобождено от ВСУ

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что свыше 40% территории Донецкой Народной Республики ещё находится под контролем украинских войск.

«Правильный удар — под Харьковом в районе Волчанска, он очень помог именно нашей группировке, которая освобождает территорию Донецкой Народной Республики, потому что она все-таки больше чем на 40% ещё не освобождена», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в настоящий момент на Донецком направлении практически по всему фронту видны тактические успехи ВС России. ВСУ при этом несут потери, которые составляют иногда до батальона в день.

Ранее в российском Минобороны заявили, что ВС России освободили населённый пункт Новопокровское в Донецкой Народной Республике.