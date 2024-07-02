Кимаковский: более 40% территории ДНР ещё не освобождено от ВСУ
- РИА Новости
«Правильный удар — под Харьковом в районе Волчанска, он очень помог именно нашей группировке, которая освобождает территорию Донецкой Народной Республики, потому что она все-таки больше чем на 40% ещё не освобождена», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в настоящий момент на Донецком направлении практически по всему фронту видны тактические успехи ВС России. ВСУ при этом несут потери, которые составляют иногда до батальона в день.
Ранее в российском Минобороны заявили, что ВС России освободили населённый пункт Новопокровское в Донецкой Народной Республике.