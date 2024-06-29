«Украинская правда»: ГБР проверит действия экс-командующего ВСУ Содоля
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Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
До этого начштаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич, ссылаясь на потери ВСУ и сдачу территорий на Харьковском направлении, призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля.
«Заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками рассмотрено», — пишет «Украинская правда».
Позже действия Содоля будут рассмотрены представителями ГБР детально.
Ранее Владимир Зеленский утвердил замену командующего ОС ВСУ Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.