«Украинская правда»: ГБР проверит действия экс-командующего ВСУ Содоля

Госбюро расследований (ГБР) Украины проверит действия экс-командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля в Харьковской области.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

До этого начштаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич, ссылаясь на потери ВСУ и сдачу территорий на Харьковском направлении, призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля.

«Заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками рассмотрено», — пишет «Украинская правда».

Позже действия Содоля будут рассмотрены представителями ГБР детально.

Ранее Владимир Зеленский утвердил замену командующего ОС ВСУ Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.