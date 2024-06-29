В Киеве 11 автомобилей получили повреждения после взрыва гранаты местным военным
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Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«На улице Милославской младший сержант достал гранату М-67 и бросил её во дворе многоквартирного дома. Осколками гранаты повреждено 11 автомобилей», — пишут журналисты.
Отмечается, что никто из людей не пострадал при взрыве.
Ранее стало известно, что пьяный военный в Николаеве выстрелил в мужчину, сделавшего ему замечание.