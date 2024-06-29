В Киеве 11 автомобилей получили повреждения после взрыва гранаты местным военным

Пьяный военнослужащий Нацгвардии Украины взорвал в Киеве гранату.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«На улице Милославской младший сержант достал гранату М-67 и бросил её во дворе многоквартирного дома. Осколками гранаты повреждено 11 автомобилей», — пишут журналисты.

Отмечается, что никто из людей не пострадал при взрыве.

Ранее стало известно, что пьяный военный в Николаеве выстрелил в мужчину, сделавшего ему замечание.