МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $2,2 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине транша в размере $2,2 млрд по линии одобренного весной 2023 года механизма расширенного кредитования.

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Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба фонда. Общий объём выплат по программе МВФ составит примерно $7,6 млрд. Ранее ЕК перевела Украине префинансирование на €1,9 млрд.