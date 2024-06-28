МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $2,2 млрд
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине транша в размере $2,2 млрд по линии одобренного весной 2023 года механизма расширенного кредитования.
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Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба фонда.
Общий объём выплат по программе МВФ составит примерно $7,6 млрд.
Ранее ЕК перевела Украине префинансирование на €1,9 млрд.
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