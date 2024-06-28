Зеленский: Украина хочет подготовить план решения конфликта до конца года
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Как пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию украинского телемарафона, об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.
«Сейчас мы работаем над тремя детальными планами — энергетика, продовольственная безопасность и обмены... Детальный план будет готов в этом году», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что предложение российской стороны по переговорам с киевскими властями подразумевает полное прекращение конфликта.
Он подчеркнул, что военные ВСУ должны быть полностью выведены с территории ЛНР, ДНР, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.