RT в Telegram
Подпишись

Зеленский: Украина хочет подготовить план решения конфликта до конца года

Короткая ссылка
Владимир Зеленский заявил о желании украинской стороны подготовить план решения конфликта до конца 2024 года.
Зеленский: Украина хочет подготовить план решения конфликта до конца года
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Как пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию украинского телемарафона, об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.

«Сейчас мы работаем над тремя детальными планами — энергетика, продовольственная безопасность и обмены... Детальный план будет готов в этом году», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что предложение российской стороны по переговорам с киевскими властями подразумевает полное прекращение конфликта. 

Он подчеркнул, что военные ВСУ должны быть полностью выведены с территории ЛНР, ДНР, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить