При обстреле со стороны ВСУ Кременной ЛНР два человека получили ранения

Украинские войска обстреляли Кременную в Луганской Народной Республике.

Об атаке в своём Telegram-канале написал глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

Он отметил, что ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами по району больницы и многоквартирным домам, находившимся рядом с медучреждением.

«Пострадали два наших земляка, а также была повреждена машина скорой помощи. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших», — сообщил Третьяков.

Ранее ВСУ атаковали Шебекино Белгородской области.