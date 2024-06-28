При обстреле со стороны ВСУ Кременной ЛНР два человека получили ранения
- globallookpress.com
Об атаке в своём Telegram-канале написал глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.
Он отметил, что ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами по району больницы и многоквартирным домам, находившимся рядом с медучреждением.
«Пострадали два наших земляка, а также была повреждена машина скорой помощи. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших», — сообщил Третьяков.
Ранее ВСУ атаковали Шебекино Белгородской области.