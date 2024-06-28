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При обстреле со стороны ВСУ Кременной ЛНР два человека получили ранения

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Украинские войска обстреляли Кременную в Луганской Народной Республике.
При обстреле со стороны ВСУ Кременной ЛНР два человека получили ранения
  • globallookpress.com

Об атаке в своём Telegram-канале написал глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

Он отметил, что ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами по району больницы и многоквартирным домам, находившимся рядом с медучреждением.

«Пострадали два наших земляка, а также была повреждена машина скорой помощи. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших», — сообщил Третьяков.

Ранее ВСУ атаковали Шебекино Белгородской области.

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