Советник главы ДНР объяснил военное значение освобождения Раздоловки

Освобождение Раздоловки ДНР позволит армии России расширить плацдарм на Северском направлении.

О военном значении взятия села под контроль рассказал ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский.

Также после освобождения села ВС России усилят давление на несколько путей снабжения группировки ВСУ на Северском направлении, отметил Кимаковский.

«Раздоловка — это ещё один населённый пункт на пути к освобождению Северска», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Минобороны России заявило об освобождении Раздоловки.