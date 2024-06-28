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Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные атаковали с помощью беспилотников подстанцию в пригороде Энергодара.
Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара
  • РИА Новости

«И снова удар по энергосистеме Запорожской области. Бандеровцы атаковали дронами-камикадзе подстанцию в селе Ивановка Каменка-Днепровского района», — написал он в своём Telegram.

Уточняется, что в результате удара в селе, которое находится в ближайшем пригороде Энергодара, было повреждено оборудование подстанции.

«На данный момент обесточено 3300 потребителей в четырёх населённых пунктах», — уточнил он.

Ранее средства ПВО сбили новые беспилотники ВСУ над Белгородской областью.

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