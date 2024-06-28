Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные атаковали с помощью беспилотников подстанцию в пригороде Энергодара.

«И снова удар по энергосистеме Запорожской области. Бандеровцы атаковали дронами-камикадзе подстанцию в селе Ивановка Каменка-Днепровского района», — написал он в своём Telegram.

Уточняется, что в результате удара в селе, которое находится в ближайшем пригороде Энергодара, было повреждено оборудование подстанции.

«На данный момент обесточено 3300 потребителей в четырёх населённых пунктах», — уточнил он.

Ранее средства ПВО сбили новые беспилотники ВСУ над Белгородской областью.