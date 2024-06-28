Силы ПВО уничтожили запущенный с Украины воздушный шар над Белгородской областью

В Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО уничтожили запущенный с Украины воздушный шар над Белгородской областью.

«28 июня около 11:00 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что за ночь средства ПВО сбили 25 БПЛА над территорией Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.