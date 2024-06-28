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«Военная хроника» заявила о работе самолёта-разведчика США в Чёрном море

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«Военная хроника» заявила о работе американского самолёта-разведчика Boeing RC-135V Rivet Joint в Чёрном море.
«Военная хроника» заявила о работе самолёта-разведчика США в Чёрном море
  • Gettyimages.ru

«В эти минуты со стороны Румынии работает самолёт-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint и топливозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker», — отмечается в материале.

Ранее «Военная хроника» сообщила, что удар ракетами ATACMS по Севастополю координировал американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk

24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что итоговое число пострадавших в результате атаки украинцев американскими ракетами АТACMS на Севастополь составило 153, при этом четверо погибли

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