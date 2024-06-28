В Тамбовской области ликвидировали горение на нефтебазе после атаки БПЛА

Пресс-служба правительства Тамбовской области заявила, что спасатели ликвидировали открытое горение резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба», возникшее в результате атаки украинского дрона.

«В настоящее время произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба», линейной производственно-диспетчерской станции», — говорится в сообщении правительства региона в Telegram.

Уточняется, что в настоящий момент ведутся работы по охлаждению резервуара. На месте происшествия работают специалисты главного управления МЧС по региону и территориальной подсистемы РСЧС.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Тамбовской области в результате атаки БПЛА произошёл пожар.