В Тамбовской области ликвидировали горение на нефтебазе после атаки БПЛА
- РИА Новости
«В настоящее время произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба», линейной производственно-диспетчерской станции», — говорится в сообщении правительства региона в Telegram.
Уточняется, что в настоящий момент ведутся работы по охлаждению резервуара. На месте происшествия работают специалисты главного управления МЧС по региону и территориальной подсистемы РСЧС.
Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Тамбовской области в результате атаки БПЛА произошёл пожар.