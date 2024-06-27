Тверские власти заявили, что БПЛА сбили в Конаковском муниципальном округе

Правительство Тверской области сообщило, что ВСУ прошедшей ночью совершили атаку с помощью дрона, но его сбили в Конаковском муниципальном округе.

«В районе 04:00 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны России отразили ещё одну атаку БПЛА. На месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты экстренных служб. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени областные ведомства оказывают всё необходимое содействие экстренным службам.

Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО за ночь были уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской области, два — над Московской и один — над Белгородской областями.



