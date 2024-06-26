Смирнов: система ПВО сбила украинскую ракету в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над регионом.

«Средствами ПВО сбита украинская ракета над Дмитриевским районом», — написал он в Telegram.

Вместе с этим он напомнил, что нельзя приближаться к обломкам ракет и трогать их.

Ранее силы ПВО подавили два БПЛА ВСУ над Смоленской областью.