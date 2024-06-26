Смирнов: система ПВО сбила украинскую ракету в Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над регионом.
- РИА Новости
«Средствами ПВО сбита украинская ракета над Дмитриевским районом», — написал он в Telegram.
Вместе с этим он напомнил, что нельзя приближаться к обломкам ракет и трогать их.
Ранее силы ПВО подавили два БПЛА ВСУ над Смоленской областью.
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