На Украине объявлен в международный розыск генерал-майор Попов

На Украине в международный розыск объявлен бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Как уточнил в разговоре с ТАСС адвокат Сергей Буйновский, следствие предъявило ему обвинение по статье «ведение агрессивной войны, совершённое по предварительному сговору группой лиц».

«Кроме того, в рамках этого дела следователи объявили моего подзащитного в международный розыск», — сказал он.

21 мая бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был арестован 235-м гарнизонным военным судом.

Как пишет РИА Новости, по версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.