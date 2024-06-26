На Украине объявлен в международный розыск генерал-майор Попов
- РИА Новости
«Кроме того, в рамках этого дела следователи объявили моего подзащитного в международный розыск», — сказал он.
21 мая бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был арестован 235-м гарнизонным военным судом.
Как пишет РИА Новости, по версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.